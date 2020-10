Maltempo, in Valle d’Aosta muore vigile del fuoco: il cordoglio delle istituzioni (Di sabato 3 ottobre 2020) ROMA – “Con grande dolore, il Dipartimento della Protezione civile esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Rinaldo Challancin, vigile del fuoco volontario, deceduto questa mattina nel corso di un intervento di soccorso nella regione Valle d’Aosta colpita in queste ore dal maltempo”. Così la Protezione Civile in una nota. Leggi su dire (Di sabato 3 ottobre 2020) ROMA – “Con grande dolore, il Dipartimento della Protezione civile esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Rinaldo Challancin, vigile del fuoco volontario, deceduto questa mattina nel corso di un intervento di soccorso nella regione Valle d’Aosta colpita in queste ore dal maltempo”. Così la Protezione Civile in una nota.

