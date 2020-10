Maltempo, emergenza in Piemonte: crolla ponte sul Sesia – VIDEO (Di sabato 3 ottobre 2020) Maltempo, crolla ponte che collega Romagnano Sesia e Gattinara, in Piemonte. A darne la notizia la Provincia di Vercelli Continua il forte Maltempo in tutto il nord Italia. In Piemonte, è crollato il ponte che collega i paesi di Romagnano Sesia e Gattinara. Secondo quanto riportato dalla provincia di Vercelli – che ha dato la … L'articolo Maltempo, emergenza in Piemonte: crolla ponte sul Sesia – VIDEO proviene da . Leggi su inews24 (Di sabato 3 ottobre 2020)che collega Romagnanoe Gattinara, in. A darne la notizia la Provincia di Vercelli Continua il fortein tutto il nord Italia. In, èto ilche collega i paesi di Romagnanoe Gattinara. Secondo quanto riportato dalla provincia di Vercelli – che ha dato la … L'articoloinsul– VIDEO proviene da .

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha chiamato il Governatore del Piemonte Alberto Cirio per testimoniare la sua vicinanza al territorio, duramente colpito dal maltempo delle scorse ore.

Senatore Nastri: si dichairi stato di emergenza per il VCO

Riceviamo e pubblichiamo, un comunicato del Senatore Gaetano Nastri in riferimento al maltempo occorso al VCO nelle ultime 12 ore.

