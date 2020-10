Maltempo, allerta rossa in diverse zone d’Italia: un disperso nel Cuneese (Di sabato 3 ottobre 2020) Liguria, Lombardia e Veneto sono le regioni in cui il Maltempo dovrebbe essere un po’ più pressante. allerta arancione in Trentino Alto Adige, parte di Valle d’Aosta, Piemonte, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna. Torna l’incubo del Maltempo nel nostro Paese, in questi primi giorni di autunno. In particolare è il Nord Italia a dover patire … L'articolo Maltempo, allerta rossa in diverse zone d’Italia: un disperso nel Cuneese proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di sabato 3 ottobre 2020) Liguria, Lombardia e Veneto sono le regioni in cui ildovrebbe essere un po’ più pressante.arancione in Trentino Alto Adige, parte di Valle d’Aosta, Piemonte, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna. Torna l’incubo delnel nostro Paese, in questi primi giorni di autunno. In particolare è il Nord Italia a dover patire … L'articoloind’Italia: unnelproviene da www.meteoweek.com.

TgLa7 : ??ULTIM'ORA??LIGURIA E PIEMONTE IN PIENA ALLERTA ROSSA : esondano fiumi e torrenti, raffiche di vento ad oltre 100km/… - Agenzia_Ansa : Acqua alta a #Venezia. domani sarà attivato il #Mose per la prima volta. Dall'alluvione del '66, 54 anni fa, nessun… - DPCgov : ????#allertaROSSA, #2ottobre e #3ottobre, in Liguria, Lombardia e Veneto ????#allertaARANCIONE in 8 regioni e ????… - EugenioBerto70 : Maltempo: allerta rossa in Liguria, Lombardia e Veneto - EugenioBerto70 : Maltempo: Zaia, siamo in allerta rossa -