La borsa di Jennifer Lopez e altre idee shopping della settimana (Di sabato 3 ottobre 2020) Di settimana in settimana raccontiamo le novità più interessanti dal mondo della moda. La nuova borsa di Coach firmata da Jennifer Lopez, la capsule di Balenciaga contro il cancro al seno, la lana bio e tracciabile dei maglioni Lanificio Colombo… una rassegna di tutte le novità moda, tra capsule collection e lanci, in negozio e online. La borsa di Jennifer Lopez per Coach La superstar, testimonial da un anno per il brand americano, oggi è anche designer. E firma una tracolla che porta i suoi elementi preferiti: le campiture color bock, i dettagli lucidi e la pelle di serpente; e una lunga tracolla che consente di indossarla sia a tracollla che come marsupio. È la sua interpretazione ... Leggi su iodonna (Di sabato 3 ottobre 2020) Diinraccontiamo le novità più interessanti dal mondomoda. La nuovadi Coach firmata da, la capsule di Balenciaga contro il cancro al seno, la lana bio e tracciabile dei maglioni Lanificio Colombo… una rassegna di tutte le novità moda, tra capsule collection e lanci, in negozio e online. Ladiper Coach La superstar, testimonial da un anno per il brand americano, oggi è anche designer. E firma una tracolla che porta i suoi elementi preferiti: le campiture color bock, i dettagli lucidi e la pelle di serpente; e una lunga tracolla che consente di indossarla sia a tracollla che come marsupio. È la sua interpretazione ...

