Juventus-Napoli, l'ombra del Covid: Elmas positivo tra gli azzurri, due contagiati anche tra i bianconeri (Di sabato 3 ottobre 2020) Il Covid non arresta la sua diffusione anche nel calcio dove sono risultati positivi anche due membri della Juventus. Nel pomeriggio era arrivata la nota del Napoli che confermava il tampone positivo per Elmas oltre a quello di Zielinski e di un dirigente. Stessa cosa è stata avanzata dal club bianconero che ha diramato il seguente comunicato. Juventus Football Club comunica che, nel corso dei controlli previsti dal protocollo in vigore, è emersa la positività al Covid 19 di due membri dello staff. Non si tratta né di calciatori né di membri dello staff tecnico o medico, tuttavia in ossequio alla normativa e al protocollo tutto il gruppo squadra allargato entra da questo momento in isolamento fiduciario.

juventusfc : E se una sfida come questa non vi basta... Qui ?? - ZZiliani : Dopodiché, se Juventus-Napoli si giocherà, e se la catena di contagi continuerà (speriamo di no, inutile dirlo) e s… - juventusfc : Consiglio: andate qui ???? - gen_napoli : RT @fulviogiuliani: Possiamo dirlo che giocare domani è ridicolo?! O è vietato, perché altrimenti in Lega si adirano?! #napoli, #juventus,… - gen_napoli : RT @fulviogiuliani: Una vigilia peggiore di questa era difficile da immaginare. #JuveNapoli #WilliamHill -