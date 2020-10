Juventus, due positivi nello staff: gruppo squadra in isolamento fiduciario (Di sabato 3 ottobre 2020) Anche la Juventus non è immune ai colpi del coronavirus. I bianconeri, attraverso un comunicato ufficiale sul proprio sito, hanno annunciato la positività al covid di due membri del suo staff: “Juventus Football Club comunica che, nel corso dei controlli previsti dal protocollo in vigore, è emersa la positività al Covid 19 di due membri dello staff. Non si tratta né di calciatori né di membri dello staff tecnico o medico, tuttavia in ossequio alla normativa e al protocollo tutto il gruppo squadra allargato entra da questo momento in isolamento fiduciario. Questa procedura permetterà a tutti i soggetti negativi ai controlli di svolgere la regolare ... Leggi su tuttojuve24 (Di sabato 3 ottobre 2020) Anche lanon è immune ai colpi del coronavirus. I bianconeri, attraverso un comunicato ufficiale sul proprio sito, hanno annunciato latà al covid di due membri del suo: “Football Club comunica che, nel corso dei controlli previsti dal protocollo in vigore, è emersa latà al Covid 19 di due membri dello. Non si tratta né di calciatori né di membri dellotecnico o medico, tuttavia in ossequio alla normativa e al protocollo tutto ilallargato entra da questo momento in. Questa procedura permetterà a tutti i soggetti negativi ai controlli di svolgere la regolare ...

SkySport : ULTIM'ORA JUVENTUS, POSITIVI AL COVID-19 DUE MEMBRI DELLO STAFF LA SQUADRA SI TROVA IN ISOLAMENTO FIDUCIARIO - DiMarzio : #SerieA | #Juventus, due positivi nello staff: il comunicato del club bianconero - JuventusTV : ??? «Abbiamo tanto entusiasmo» L'analisi di @13Szczesny13 dopo le prime due giornate di campionato ?? On demand, q… - cafifal : RT @fanpage: La Juventus è in isolamento fiduciario - AzzurrissimoTwi : ?? CHE CAOS! Juventus-Napoli torna a rischio, due positivi, bianconeri in isolamento - -