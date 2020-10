Juventus, due positivi al Coronavirus: il comunicato (Di sabato 3 ottobre 2020) La Juventus ufficializza, con un comunicato, due casi positivi al Covid-19. Non si tratta di calciatori ma di due membri dello staff che ora sono in isolamento. La notizia segue quella del Napoli, squadra che affronteranno domani Pirlo e compagni, che ha confermato i tamponi positivi relativi a Zielinski ed Elmas. Juventus: il comunicato “Juventus Football Club comunica che, nel corso dei controlli previsti dal protocollo in vigore, è emersa la positività al Covid 19 di due membri dello staff. Non si tratta né di calciatori né di membri dello staff tecnico o medico, tuttavia in ossequio alla normativa e al protocollo tutto il gruppo squadra allargato entra da questo momento in isolamento fiduciario. Leggi ... Leggi su juvedipendenza (Di sabato 3 ottobre 2020) Laufficializza, con un, due casial Covid-19. Non si tratta di calciatori ma di due membri dello staff che ora sono in isolamento. La notizia segue quella del Napoli, squadra che affronteranno domani Pirlo e compagni, che ha confermato i tamponirelativi a Zielinski ed Elmas.: ilFootball Club comunica che, nel corso dei controlli previsti dal protocollo in vigore, è emersa latà al Covid 19 di due membri dello staff. Non si tratta né di calciatori né di membri dello staff tecnico o medico, tuttavia in ossequio alla normativa e al protocollo tutto il gruppo squadra allargato entra da questo momento in isolamento fiduciario. Leggi ...

