Highlights e gol Venezia-Frosinone 0-2 | Serie B 2020 2021 VIDEO

Gli Highlights e i gol di Venezia-Frosinone 0-2, match valido per la seconda giornata di Serie B 2020/2021. Al Luigi Penzo gli ospiti sbloccano il match nella ripresa con Novakovich: palla in area per Rohden, sponda per il numero 18 dei ciociari che, con un destro al volo, trafigge Lezzerini. Al 71′ arriva il raddoppio di Szymiski che raccoglie un cross dalla destra di Beghetto e di testa firma il 2-0.

