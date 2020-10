«Harry e Meghan Markle hanno fornito informazioni per la loro biografia» (Di sabato 3 ottobre 2020) La battaglia in tribunale tra Meghan Markle e Associated Newspapers non si ferma. L’ultimo capitolo riguarda la recente biografia dei Sussex, Finding Freedom, firmata dai giornalisti Omid Scobie e Carolyn Durand. L’azienda di comunicazione, proprietaria del Mail On Sunday e del Daily Mail, ha infatti chiesto di portare il libro nella sua difesa in quanto – secondo la loro ricostruzione – i duchi avrebbero contribuito alla stesura. Leggi su vanityfair (Di sabato 3 ottobre 2020) La battaglia in tribunale tra Meghan Markle e Associated Newspapers non si ferma. L’ultimo capitolo riguarda la recente biografia dei Sussex, Finding Freedom, firmata dai giornalisti Omid Scobie e Carolyn Durand. L’azienda di comunicazione, proprietaria del Mail On Sunday e del Daily Mail, ha infatti chiesto di portare il libro nella sua difesa in quanto – secondo la loro ricostruzione – i duchi avrebbero contribuito alla stesura.

