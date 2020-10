Grande Fratello Vip 5, Adua Del Vesco: "Voglio andare a casa" (video) (Di sabato 3 ottobre 2020) Dopo la sesta puntata del 'Grande Fratello Vip 5', Adua Del Vesco ha manifestato la volontà di lasciare la casa prima di aspettare il verdetto del televoto (l'attrice è in nomination con Franceska Pepe, Andrea Zelletta e Tommaso Zorzi). Il pettegolezzo sulla presunta omosessualità di Massimiliano Morra l'ha messa fortemente in crisi. E' scoppiata in un pianto carico di nervosismo: 03 ottobre 2020 01:41. Leggi su blogo (Di sabato 3 ottobre 2020) Dopo la sesta puntata del 'Vip 5',Delha manifestato la volontà di lasciare laprima di aspettare il verdetto del televoto (l'attrice è in nomination con Franceska Pepe, Andrea Zelletta e Tommaso Zorzi). Il pettegolezzo sulla presunta omosessualità di Massimiliano Morra l'ha messa fortemente in crisi. E' scoppiata in un pianto carico di nervosismo: 03 ottobre 2020 01:41.

