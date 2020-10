GF Vip, Alfonso Signorini rischia di perdere altri concorrenti? “Voglio andare via” (Di sabato 3 ottobre 2020) Il Grande Fratello Vip ha debuttato il 14 settembre in prima serata su Canale5 con la sua quinta edizione. Il reality show è condotto ancora una volta da Alfonso Signorini e gli opinionisti di quest’anno sono Antonella Elia, subentrata a Wanda Nara, e Pupo. Il Grande Fratello Vip sta regalando delle puntate davvero ricche di sorprese e tanto divertimento. Tra momenti divertenti si alternano anche attimi di caos per i battibecchi che si vengono a creare tra gli inquilini della casa. Sono stati tanti anche i momenti di tensione. Abbiamo visto Flavia Vento lasciare la casa del Grande Fratello e forse qualcun altro potrebbe prendere la stessa decisione. Stiamo parlando di Myriam Catania. Ecco cosa è successo. Myriam Catania: “Voglio andare via! Mi ... Leggi su velvetgossip (Di sabato 3 ottobre 2020) Il Grande Fratello Vip ha debuttato il 14 settembre in prima serata su Canale5 con la sua quinta edizione. Il reality show è condotto ancora una volta dae gli opinionisti di quest’anno sono Antonella Elia, subentrata a Wanda Nara, e Pupo. Il Grande Fratello Vip sta regalando delle puntate davvero ricche di sorprese e tanto divertimento. Tra momenti divertenti si alternano anche attimi di caos per i battibecchi che si vengono a creare tra gli inquilini della casa. Sono stati tanti anche i momenti di tensione. Abbiamo visto Flavia Vento lasciare la casa del Grande Fratello e forse qualcun altro potrebbe prendere la stessa decisione. Stiamo parlando di Myriam Catania. Ecco cosa è successo. Myriam Catania: “Vogliovia! Mi ...

zazoomblog : “Pronta a lasciare”. GF Vip non c’è pace: dopo Flavia Vento Alfonso Signorini rischia di perdere altri pezzi - #“P… - grondoamore : Grande Fratello Vip 5: Genere: Thriller Durata: ininterrotta fino al venticingue di dicempre Scritto da: Alfonso Si… - souloficex : RT @peularis: 'ALFONSO TI AVVISO CHE STAI PER GODERE COME UN RICCIO. NOMINO ADUA PERCHÉ HA DETTO PURE A ME CHE MASSIMILIANO ERA GAY' TOMMA… - Giorgia90504843 : RT @peularis: 'ALFONSO TI AVVISO CHE STAI PER GODERE COME UN RICCIO. NOMINO ADUA PERCHÉ HA DETTO PURE A ME CHE MASSIMILIANO ERA GAY' TOMMA… -