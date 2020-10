Gabriel Garko: “60 mila euro per GF Vip e Verissimo? Offensivo”. E Silvia Toffanin piange (Di sabato 3 ottobre 2020) Gabriel Garko è finalmente approdato a Verissimo, dove ha dichiarato apertamente di essere gay. Prima di snocciolare aneddoti della sua infanzia e di svelare la verità sulle storie con Eva Grimaldi e Gabriele Rossi, l’attore ha voluto fare chiarezza sul suo compenso. Nei giorni scorsi Selvaggia Lucarelli ha insinuato che Garko abbia preso circa 60 … L'articolo Gabriel Garko: “60 mila euro per GF Vip e Verissimo? Offensivo”. E Silvia Toffanin piange proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di sabato 3 ottobre 2020)è finalmente approdato a, dove ha dichiarato apertamente di essere gay. Prima di snocciolare aneddoti della sua infanzia e di svelare la verità sulle storie con Eva Grimaldi ee Rossi, l’attore ha voluto fare chiarezza sul suo compenso. Nei giorni scorsi Selvaggia Lucarelli ha insinuato cheabbia preso circa 60 … L'articolo: “60per GF Vip e? Offensivo”. Eproviene da Gossip e Tv.

MarioManca : Gabriel Garko ha fatto una delle cose più difficili della sua vita. Ha ammesso la difficoltà di essere sé stesso pe… - stanzaselvaggia : Garko, non si denuncia con la letterina retorica in tv e il bambino per mano che ti tiene la busta col cachet, ma c… - MARCOCARTA85 : Ogni #comingout è bello perché dietro ha la sua storia da raccontare. ?? Bravo @Garko_Gabriel @GrandeFratello #gfvip #LoveisLove - Aurora36_ : @bordi44827481 Forse per via della storia con Garko. Ripeto, non va assolutamente giustificata ed io di certo non v… - OsteriaRiazzola : @Garko_Gabriel sei sempre un grande...un abbraccio forte da Marko?? -