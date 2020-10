Fico a Di Battista: l’accordo col Pd non è la morte nera (Di sabato 3 ottobre 2020) Roberto Fico dice qualcosa di sinistra. Anzi, rispondendo a Alessandro Di Battista che aveva definito l’accordo col Pd «la morte nera», ribadisce: «Sono senza dubbio un uomo di sinistra, ho fondato i primi Meetup nel 2005 perché la sinistra aveva tradito le mie idee». Ma con la Lega mai più. «Dopo l’accordo con il Pd il Movimento ha frenato a livello nazionale l’emorragia di voti ed ha ripreso», ha detto ieri il presidente della Camera a «L’Ospite» su SkyTg24. Barra … Continua L'articolo Fico a Di Battista: l’accordo col Pd non è la morte nera proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di sabato 3 ottobre 2020) Robertodice qualcosa di sinistra. Anzi, rispondendo a Alessandro Diche aveva definito l’accordo col Pd «la», ribadisce: «Sono senza dubbio un uomo di sinistra, ho fondato i primi Meetup nel 2005 perché la sinistra aveva tradito le mie idee». Ma con la Lega mai più. «Dopo l’accordo con il Pd il Movimento ha frenato a livello nazionale l’emorragia di voti ed ha ripreso», ha detto ieri il presidente della Camera a «L’Ospite» su SkyTg24. Barra … Continua L'articoloa Di: l’accordo col Pd non è laproviene da il manifesto.

