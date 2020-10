Covid, sindaco nel Napoletano ferma opifici tessili: “Valutiamo anche altre chiusure” (Di sabato 3 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoPalma Campania (Na) – Salgono i casi di Covid ed il sindaco chiude tutti gli opifici tessili “fino a sanificazione e test sierologico a tutto il personale”. Succede a Palma Campania, nel Napoletano, dove il primo cittadino Nello Donnarumma, nella serata di ieri, ha emesso un nuova ordinanza che chiude le aziende tessili della città. “Nei prossimi giorni – spiega il primo cittadino – valuteremo la possibilità di estendere le stesse misure anche ad altre attività”. L'articolo Covid, sindaco nel Napoletano ferma opifici tessili: “Valutiamo ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 3 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoPalma Campania (Na) – Salgono i casi died ilchiude tutti gli“fino a sanificazione e test sierologico a tutto il personale”. Succede a Palma Campania, nel, dove il primo cittadino Nello Donnarumma, nella serata di ieri, ha emesso un nuova ordinanza che chiude le aziendedella città. “Nei prossimi giorni – spiega il primo cittadino – valuteremo la possibilità di estendere le stesse misureadattività”. L'articolonel: “Valutiamo ...

maxuel84 : || NeWs.FlasH || News | Euronews RSS - Londra, la movida e il Covid-19. Gran Bretagna tra proteste e restrizioni Lo… - SoloCristy : RT @giovanni_bua: A Bono, in Provincia di Sassari, le scuole resteranno chiuse almeno sino al 12 ottobre. Lo stabilisce l'ordinanza firmata… - adragnawalter : RT @giovanni_bua: A Bono, in Provincia di Sassari, le scuole resteranno chiuse almeno sino al 12 ottobre. Lo stabilisce l'ordinanza firmata… - Urginea : RT @giovanni_bua: A Bono, in Provincia di Sassari, le scuole resteranno chiuse almeno sino al 12 ottobre. Lo stabilisce l'ordinanza firmata… - giovanni_bua : A Bono, in Provincia di Sassari, le scuole resteranno chiuse almeno sino al 12 ottobre. Lo stabilisce l'ordinanza f… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid sindaco Emergenza Covid: Il sindaco premia singoli e associazioni il Resto del Carlino Coronavirus, il sindaco di Bono chiude le scuole fino al 12 ottobre

Lo stabilisce l'ordinanza firmata oggi dal sindaco Elio Mulas, che tra le motivazioni fa riferimento ai 38 casi di contagio da Covid-19 registrati a oggi nel paese del Goceano. Col provvedimento preso ...

Ancora alunni positivi al Covid (altri due). E’ il turno dello Scientifico di Giarre: Seconda classe in quarantena VIDEO

Dopo l'Itis, la media Montalcini tocca al liceo Scientifico Leonardo di Giarre dove una alunna di una seconda classe è risultata positiva al Covid. La notizia è stata resa nota anche attraverso la pag ...

Lo stabilisce l'ordinanza firmata oggi dal sindaco Elio Mulas, che tra le motivazioni fa riferimento ai 38 casi di contagio da Covid-19 registrati a oggi nel paese del Goceano. Col provvedimento preso ...Dopo l'Itis, la media Montalcini tocca al liceo Scientifico Leonardo di Giarre dove una alunna di una seconda classe è risultata positiva al Covid. La notizia è stata resa nota anche attraverso la pag ...