Covid: se Rt sale possibili limiti orari dei locali (Di sabato 3 ottobre 2020) ANSA, - ROMA, 03 OTT - Se l'Rt sale una delle misure che il prossimo dpcm potrebbe suggerire per alcuni luoghi o territori è quello del limite orario dei locali, in particolare di ristoranti e pub. L'...

Milano, 3 ott. (Adnkronos) – Sale il numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva (42, +3 rispetto a ieri) in Lombardia a causa del coronavirus. Sale la cifra dei guariti/dimessi complessivi: ...

Secondo caso di coronavirus al Napoli: positivo Elmas

NAPOLI (ITALPRESS) - Salgono a due i calciatori del Napoli positivi al coronavirus. Dopo Piotr Zielinski, anche Elif Elmas ha contratto il Covid.La società partenopea aveva annunciato in un primo ...

