Covid-19, impennata di positivi nel Sannio: primo caso a Ceppaloni e Fragneto Monforte (Di sabato 3 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Continua a crescere il numero dei positivi al Covid-19 nel Sannio, registrando un +21 rispetto alla giornata di ieri e un +6 di persone guarite dal virus. Sono 169 in totale le persone positive al Covid-19 nel Sannio, 69 quelle guarite e 2 decedute. La città di Benevento resta quella con il più alto numero di positivi (+64) registrando un incremento di 12 persone in più rispetto a ieri. Guardia Sanframondi (+3), mentre San Giorgio del Sannio, Ceppaloni (primo caso), Dugenta, Fragneto Monforte (primo caso), Montesarchio e Paupisi (+1). Di seguito la tabella dell’Asl di ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 3 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Continua a crescere il numero deial-19 nel, registrando un +21 rispetto alla giornata di ieri e un +6 di persone guarite dal virus. Sono 169 in totale le persone positive al-19 nel, 69 quelle guarite e 2 decedute. La città di Benevento resta quella con il più alto numero di(+64) registrando un incremento di 12 persone in più rispetto a ieri. Guardia Sanframondi (+3), mentre San Giorgio del), Dugenta,), Montesarchio e Paupisi (+1). Di seguito la tabella dell’Asl di ...

Pisa, 3 ottobre 2020 – Nel territorio dell’Asl Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 3 ottobre, sono 67. Ecco la distribzione territoriale. 10 all’ospedale di Livorno 10 i ricoverati, di cui 6 ...

