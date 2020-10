Auto, arrivano altri soldi. Ma i bonus mensili non bastano più, serve un piano strutturale (Di sabato 3 ottobre 2020) Questo mese è andata bene, il prossimo vedremo. Tirare avanti di 30 giorni in 30 giorni non è il modo migliore per affrontare un tema tanto importante. Per di più in un momento in cui l'Europa, con l'... Leggi su leggo (Di sabato 3 ottobre 2020) Questo mese è andata bene, il prossimo vedremo. Tirare avanti di 30 giorni in 30 giorni non è il modo migliore per affrontare un tema tanto importante. Per di più in un momento in cui l'Europa, con l'...

Se23rex : Dai un'occhiata al video di Marco Togni! #TikTok Arrivano a fare questo e non riescono a fare i vetri delle macchi… - talismanogiada : @edoludo Non ho detto quello, ho detto che ci vuole un controllo severo, su tutto il territorio, anche per i Rumeni… - HDblog : RT @HDblog: N26: arrivano i pagamenti MAV, RAV, bollo auto e bollettini postali su smartphone - Luca_Zunino : RT @AUTOilmensile: I#ncentivi auto 2020: arrivano 400 milioni in più? - giannettimarco : RT @AUTOilmensile: I#ncentivi auto 2020: arrivano 400 milioni in più? -