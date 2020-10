Xbox Series X ed i 60 fps come ' caratteristica essenziale della next-gen' per il team di The Falconeer

Leggi su eurogamer

(Di venerdì 2 ottobre 2020) Lo sviluppatore indipendente Tomas Sala in un'intervista adWire ha parlato del suo prossimo titolo in arrivo suX/S The, e ha discusso anche dei vantaggi di lavorare sull'hardware di nuova generazione.Oltre a sottolineare i numerosi vantaggi visivi e prestazionali apportati dalle nuove console, Sala ha anche sottolineato che il loro obiettivo di 60 frame al secondo è "un must" per i giochi di prossima generazione: "A mio parere, credo che i 60 fps dovrebbero essere unafondamentaleprossima generazione.creatore non accetto che 30fps siano sufficienti per i giochi d'azione con un gameplay ad alta intensità,si sperimenta durante i duelli aerei in The ...