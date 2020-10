Venezia, Ordine dei Fatebenefratelli insignito del “Leone d’Oro” (Di venerdì 2 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoVenezia – Importante riconoscimento per l’Ordine dei Fatebenefratelli per l’impegno e la dedizione nella cura degli ammalati in ogni parte del mondo. Nel corso di una prestigiosa cerimonia, infatti, fra Gerardo D’Auria, superiore della Provincia Romana dei Fatebenefratelli e vice presidente dell’AFMAL, ha ritirato il “Leone d’Oro”. Si tratta del primo premio cinematografico assegnato nell’ambito del Gran Premio internazionale di Venezia, che da qualche anno premia anche i personaggi che si sono contraddistinti nei diversi campi del panorama italiano. Con Fra Gerardo D’Auria anche alcuni collaboratori: Giovanni Vrenna, Antonio Barnaba, Alfonso Del Sorbo, Ciro D’ Auria ed Armando ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 2 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– Importante riconoscimento per l’deiper l’impegno e la dedizione nella cura degli ammalati in ogni parte del mondo. Nel corso di una prestigiosa cerimonia, infatti, fra Gerardo D’Auria, superiore della Provincia Romana deie vice presidente dell’AFMAL, ha ritirato il “Leone d’Oro”. Si tratta del primo premio cinematografico assegnato nell’ambito del Gran Premio internazionale di, che da qualche anno premia anche i personaggi che si sono contraddistinti nei diversi campi del panorama italiano. Con Fra Gerardo D’Auria anche alcuni collaboratori: Giovanni Vrenna, Antonio Barnaba, Alfonso Del Sorbo, Ciro D’ Auria ed Armando ...

