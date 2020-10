UFC on ESPN 16 – Anteprima – Holm Vs Aldana

Leggi su sport.periodicodaily

(Di venerdì 2 ottobre 2020) UFC on16 è il primo evento dopo la strepitosa card numerata della scorsa settimana che ha visto trionfare Israel Adesanya e Jan Blachowicz. Quello del prossimo weekend è un evento cuscinetto, riempitivo, comunque interessante per alcuni fighters presenti nella card. Il primo di una serie di eventi che ci prepareranno alla sfida tra Khabib Nurmagomedov e Justin Gaethje prevista a fine di questo mese. Il main event di questa Fight Night vedrà sfidarsi Holly(13-5) e Irene(12-5) entrambe a caccia di una chance titolata. Nel co main event invece due pesanti e potenti pesi massimi come Yorgan De Castro (6-1) e Carlos Felipe (8-1) cercheranno una vittoria altisonante per trovare posto nel ranking. L’evento si svolgerà in Abu Dhabi e la main card sarà in diretta su DAZN a ...