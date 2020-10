Ue: 'Niente rimborso ai passeggeri se il treno è cancellato per Covid'" (Di venerdì 2 ottobre 2020) In generale, ottenere un risarcimento per cancellazioni o ritardi sarà più facile, anche per i servizi regionali. Ma una clausola, su cui hanno dato battaglia gli operatori del settore, potrebbe ... Leggi su europa.today (Di venerdì 2 ottobre 2020) In generale, ottenere un risarcimento per cancellazioni o ritardi sarà più facile, anche per i servizi regionali. Ma una clausola, su cui hanno dato battaglia gli operatori del settore, potrebbe ...

Emy38912654 : @lillydessi La peggiore farmacia in assoluto. Devo avere un rimborso di €24,46 dal 19 settembre e ancora non ho ric… - Mess_Marittimo : @trasporto_unito: niente rimborso accise per Euro 3 ed Euro 4 #tir - ferpress : #Trasportunito: niente rimborso accise per Euro 3 e Euro 4 neanche dopo la grande recessione post #Covid19 - Ferpre… - fatimakrff : @mercuryslight_ niente, ho compilato il coso del rimborso e me li hanno ridati dopo 2 mesi circa ?? - Mariano_Amelio : @sole24ore senza pubblico, sponsor, presidenti mecenati, la serie C rischia di scomparire i giocatori devono essere… -

Ultime Notizie dalla rete : Niente rimborso Camion Euro 3, i dubbi sul rimborso delle accise gasolio. https://vadoetornoweb.com/ Coronavirus, stop agli abbonamenti stagionali sulla piste della Vialattea

La Vialattea quest'anno non venderà gli stagionali. Dopo la passata stagione sciistica sulle piste di Sestriere, Sansicario, Sauze D'Oulx, Cesana e Claviere, spezzata a metà a causa della pandemia, è ...

Bonus bici 2020: come funziona, requisiti, cos'è e come richiederlo

Decreto bonus mobilità 2020 testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale, istanza di rimborso e sconto al via dal 3 novembre, ultime notizie 2 ottobre news ...

La Vialattea quest'anno non venderà gli stagionali. Dopo la passata stagione sciistica sulle piste di Sestriere, Sansicario, Sauze D'Oulx, Cesana e Claviere, spezzata a metà a causa della pandemia, è ...Decreto bonus mobilità 2020 testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale, istanza di rimborso e sconto al via dal 3 novembre, ultime notizie 2 ottobre news ...