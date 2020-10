Spagna, forte calo disoccupazione a settembre (Di venerdì 2 ottobre 2020) (Teleborsa) – Cala la disoccupazione in Spagna nel mese di settembre, dopo l’aumento registrato il mese precedente. Secondo quanto rilevato dal Ministero del Lavoro iberico, si è registrato un calo mensile dei disoccupati di 26.329 unità (-0,69%) a fronte della crescita di 29.780 unità registrata ad agosto. Si tratta del dato migliore per il mese di settembre di tutta la serie storica, ma il confronto con lo stesso mese del 2019 evidenzia ancora una crescita dei disoccupati di 696.774 unità (+22,6%). Il numero totale dei disoccupati si è attestato a 3.776.485 persone. Leggi su quifinanza (Di venerdì 2 ottobre 2020) (Teleborsa) – Cala lainnel mese di, dopo l’aumento registrato il mese precedente. Secondo quanto rilevato dal Ministero del Lavoro iberico, si è registrato unmensile dei disoccupati di 26.329 unità (-0,69%) a fronte della crescita di 29.780 unità registrata ad agosto. Si tratta del dato migliore per il mese didi tutta la serie storica, ma il confronto con lo stesso mese del 2019 evidenzia ancora una crescita dei disoccupati di 696.774 unità (+22,6%). Il numero totale dei disoccupati si è attestato a 3.776.485 persone.

Torna a preoccupare l’evoluzione del virus in Europa: nelle ultime settimane si è verificato un forte aumento dei casi, in particolare in Spagna, Francia e Regno Unito. Il punto sul possibile impatto ...

