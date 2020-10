Serie A | la Sampdoria batte 2-1 la Fiorentina Al ‘Franchi’ decide una ‘magia’ di Verre

Leggi su newsmondo

(Di venerdì 2 ottobre 2020)A, i risultati di venerdì 2 ottobre 2020. Prima vittoria per lachela2-1. ROMA –A, i risultati di venerdì 2 ottobre 2020. La terza giornata diA si apre con il colpo dellaa Firenze. 2-1 per la Doria che conquista la sua prima vittoria stagionale. Seconda sconfitta consecutiva, invece, per gli uomini di Iachini che vengono agganciati in classifica proprio dai blucerchiati.A, i risultati di venerdì 2 ottobre 2020 Di seguito i risultati diA di venerdì 2 ottobre 2020. Una sfida in calendario che apre la terza giornata di campionato. (CLASSIFICA e PROBABILI FORMAZIONI)...