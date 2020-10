Nel Lazio torna la paura del virus Mascherine obbligatorie all'aperto (Di venerdì 2 ottobre 2020) Dopo l'escalation dei casi positivi e la salita verticale dell'indice Rt a 1,09 torna a Roma la grande paura del virus Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di venerdì 2 ottobre 2020) Dopo l'escalation dei casi positivi e la salita verticale dell'indice Rt a 1,09a Roma la grandedelSegui su affaritaliani.it

nzingaretti : Nel Lazio introduciamo l’obbligo di mascherina all’aperto. Ho appena firmato l’ordinanza. Di fronte all’aumento del… - HuffPostItalia : Mascherina obbligatoria all'aperto nel Lazio: ordinanza firmata - Agenzia_Ansa : #Covid: #contagi record 2500 in 24 ore, nel #Lazio mascherine all'aperto. Mai così in alto da 5 mesi. Record tampon… - AndreaV91234412 : RT @GiancarloDeRisi: Zingaretti, brusco risveglio perché deve fare i conti col Tar. I giudici confermano un principio: non puoi obbligare n… - diegonanni76 : RT @nzingaretti: Nel Lazio introduciamo l’obbligo di mascherina all’aperto. Ho appena firmato l’ordinanza. Di fronte all’aumento della curv… -