Maestra spinge l’alunno a terra | gli fa sbattere la testa e ordina al compagno di prenderlo a calci

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 2 ottobre 2020) Un bambino spinto afino alacontro una sedia, poi colpito con uno da undi classe su invito della stessa. Un’insegnante di una scuola elementare fiorentina è finita a processo con l’accusa di aver reagito in modo arbitrario e violento alle innocenti intemperanze di due alunni di 11 anni. La donna, 51 anni, avrebbe provocato lievi lesioni al giovanissimo studente, oltre a un forte shock: “la classe è come un carcere minorile”, avrebbe detto per giustificare il gesto. E’ solo dei tanti episodi di violenza registrato negli ultimi anni nelle scuole italiane. Ladi Firenze andrà a processo Per lal’accusa è quella di abuso di mezzi di ...