League of Legends | il gruppo virtuale K-pop K DA pubblicherà il primo album il mese prossimo

K/DA, il gruppo K-pop virtuale che fa parte dell'universo in continua espansione di League of Legends, ha annunciato che pubblicherà il primo album. Lo sviluppatore Riot ha rivelato che il primo EP della band, intitolato All/Out, uscirà il 6 novembre. Le K/DA hanno pubblicato il loro primo singolo dopo una pausa di due anni ad agosto.Per chi non conoscesse il gruppo, ecco un po' di storia: nel 2018, il League of Legends World Champions si è aperto con un concerto in AR, che ha presentato un gruppo K-pop composto sia da personaggi del gioco che di pop star nel mondo reale. Questo particolare mix si è trasformato in un grande successo ed ora Riot riporta la ...

