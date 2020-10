Juventus-Chiesa, Tacchinardi perplesso: “Operazione poco chiara, però…” (Di venerdì 2 ottobre 2020) Ormai è quasi fatta. Federico Chiesa a breve dovrebbe divenire a tutti gli effetti un nuovo giocatore della Juventus. Il trasferimento dalla Fiorentina dovrebbe essere perfezionato nei prossimi giorni e si tratterebbe di un prestito oneroso con obbligo di riscatto. L’ambiente bianconero, tuttavia, fin dall’inizio si sarebbe dimostrato piuttosto freddo nel constatare questa opportunità di calciomercato. Infatti tifosi della Vecchia Signora avrebbero manifestato a più riprese le proprie perplessità, riguardo un acquisto che da un certo punto di vista potrebbe sembrare superfluo, in quanto la fascia destra della Juventus risulterebbe satura di giocatori con caratteristiche simili a quelle di Chiesa. Ma d’altronde è noto che l’attaccante classe 1997, sarebbe un ... Leggi su tuttojuve24 (Di venerdì 2 ottobre 2020) Ormai è quasi fatta. Federicoa breve dovrebbe divenire a tutti gli effetti un nuovo giocatore della. Il trasferimento dalla Fiorentina dovrebbe essere perfezionato nei prossimi giorni e si tratterebbe di un prestito oneroso con obbligo di riscatto. L’ambiente bianconero, tuttavia, fin dall’inizio si sarebbe dimostrato piuttosto freddo nel constatare questa opportunità di calciomercato. Infatti tifosi della Vecchia Signora avrebbero manifestato a più riprese le proprie perplessità, riguardo un acquisto che da un certo punto di vista potrebbe sembrare superfluo, in quanto la fascia destra dellarisulterebbe satura di giocatori con caratteristiche simili a quelle di. Ma d’altronde è noto che l’attaccante classe 1997, sarebbe un ...

ZZiliani : + + + + + + + + + + + ULTIMORA + + + + + + + + + + + È quasi fatta per Chiesa alla Juventus. Lunedì visite mediche,… - DiMarzio : Continua la trattativa fra #Juventus e #Fiorentina per #Chiesa. Contropartite e non solo, gli aggiornamenti - ZZiliani : ULTIMORA MERCATO. La Juventus vuole Chiesa e offre in cambio Rugani e De Sciglio. La Fiorentina dice: 'Grazie, siet… - forchi_giuseppe : RT @_ThousandN: Chiesa a 60 milioni è una sconfitta per lo scouting della Juventus. - Me__medesimo : RT @giacomo94_: La Juventus ha dato alla Fiorentina, tra Felipe Melo, Bernardeschi e Chiesa, la bellezza di ben 125 milioni. #OptaAgnelli -