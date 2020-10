I Miserabili, l'inferno di Montfermeil che non ci dà tregua: un capolavoro (Di venerdì 2 ottobre 2020) I Miserabili Con Djibril Zonga, Damien Bonnard, Alexis Manenti . Regia di Ladj Ly. Produzione Francia 2019. Durata: 1 ora e 44 Al cinema e su Sky2, ore 21.15LA TRAMA A Montfermeil, nell'hinterland di Parigi (il luogo dove Victor Hugo ambientò buona parte dei suoi Miserabili) c'è come ogni giorno aria di tempesta, per via della guerra che si fanno le bande di malavitosi (dai musulmani agli zingari). Se ne rende conto al suo primo giorno di servizio un giovane poliziotto arruolato nella brigata anticrimine. Assieme a due colleghi veterani, pattuglia le strade e rischia più volte la pelle. Anche per via dei sistemi brutali del capo del terzetto, sbirro carogna e corrotto. Che rischia di essere smascherato da un drone spedito dai tetti da un ragazzino imprudente e petulante. ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 2 ottobre 2020) ICon Djibril Zonga, Damien Bonnard, Alexis Manenti . Regia di Ladj Ly. Produzione Francia 2019. Durata: 1 ora e 44 Al cinema e su Sky2, ore 21.15LA TRAMA A, nell'hinterland di Parigi (il luogo dove Victor Hugo ambientò buona parte dei suoi) c'è come ogni giorno aria di tempesta, per via della guerra che si fanno le bande di malavitosi (dai musulmani agli zingari). Se ne rende conto al suo primo giorno di servizio un giovane poliziotto arruolato nella brigata anticrimine. Assieme a due colleghi veterani, pattuglia le strade e rischia più volte la pelle. Anche per via dei sistemi brutali del capo del terzetto, sbirro carogna e corrotto. Che rischia di essere smascherato da un drone spedito dai tetti da un ragazzino imprudente e petulante. ...

smilypapiking : RT @CalosiGuido: #Cosentino non è un mafioso, ma ha patito le pene dell’inferno. I Torquemada nelle aule di tribunale e nelle redazioni de… - carlo24 : RT @CalosiGuido: #Cosentino non è un mafioso, ma ha patito le pene dell’inferno. I Torquemada nelle aule di tribunale e nelle redazioni de… - CalosiGuido : #Cosentino non è un mafioso, ma ha patito le pene dell’inferno. I Torquemada nelle aule di tribunale e nelle redaz… - SieteCornuti : Ringraziate tutti il Cielo se quelle povere Anime tutte, soprattutto quelle vicino a Bergamo non vi perseguitano l… - VincenzaSMF : @Rosario04719767 Tuo tua moglie la tua stirpe al completo, come uccidete le genti per fare altro denaro,ma all'infe… -

Ultime Notizie dalla rete : Miserabili inferno Ogni giorno una Lode a Maria, 1 ottobre 2020: il Santo Rosario, salvezza di chi dispera Papaboys 3.0 I Miserabili, il film di Ladj Ly racconta le Banlieue, tra rabbia e riscatto

Teso, come Training Day di Antonine Fuqua, feroce come l’Odio di Mathieu Kassowitz, efficace come Fai la cosa giusta di Spike Lee, Candidato all’Oscar come miglior film straniero I miserabili è un rit ...

Teso, come Training Day di Antonine Fuqua, feroce come l’Odio di Mathieu Kassowitz, efficace come Fai la cosa giusta di Spike Lee, Candidato all’Oscar come miglior film straniero I miserabili è un rit ...