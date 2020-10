Hugh Jackman tutto nudo (a parte un paio di scarpe) (Di venerdì 2 ottobre 2020) Esilarante. Ma anche sexy. Molto sexy. Hugh Jackman si svela: un po’ nel mostrare la sua anima più (auto)ironica e divertente, e un po’ nel liberarsi completamente dai vestiti, offrendosi nello splendore scattante dei suoi 51 anni agli occhi dei suoi fan, che non rimarranno certo insensibili di fronte al suo fascino. https://www.youtube.com/watch?v=ouBKE7SG1rE L’attore australiano è infatti protagonista del nuovo spot del brand, australiano anch’esso, di calzature e abbigliamento, R.M.Williams. Nell’ufficio di un dirigente della griffe, la star di X-man, Wolverine, Australia e The Greatest Showman, fa sapere che indossa esclusivamente il marchio ovunque vada. Esclusivamente in senso letterale, perché l’attore non veste che un paio di boots del brand. E basta. «Innanzitutto lasciami dire, Hugh, che siamo felicissimi che ami gli stivali di R.M. Williams», afferma il dirigente alla sua scrivania. «In realtà sono, tipo, innamorato», risponde l’attore.«Sono fantastici. Sono fantastici». E mentre l’imbarazzo sembra progressivamente aumentare da una parte della scrivania, dall’altra l’attore si dimostra sempre più a suo agio coi suoi stivali Chelsea di pelle nera. E a nulla valgono le precisazioni del dirigente, che spiega all’attore che non vanno prese alla lettera le clausole del contratto con il quale è stato ingaggiato come testimonial: deve indossare solo stivali R.M. Williams ma, insomma… non proprio solo, solo quelli! – così seriamente, ma Jackman si affretta a interromperlo. Leggi su vanityfair (Di venerdì 2 ottobre 2020) Esilarante. Ma anche sexy. Molto sexy. Hugh Jackman si svela: un po’ nel mostrare la sua anima più (auto)ironica e divertente, e un po’ nel liberarsi completamente dai vestiti, offrendosi nello splendore scattante dei suoi 51 anni agli occhi dei suoi fan, che non rimarranno certo insensibili di fronte al suo fascino. https://www.youtube.com/watch?v=ouBKE7SG1rE L’attore australiano è infatti protagonista del nuovo spot del brand, australiano anch’esso, di calzature e abbigliamento, R.M.Williams. Nell’ufficio di un dirigente della griffe, la star di X-man, Wolverine, Australia e The Greatest Showman, fa sapere che indossa esclusivamente il marchio ovunque vada. Esclusivamente in senso letterale, perché l’attore non veste che un paio di boots del brand. E basta. «Innanzitutto lasciami dire, Hugh, che siamo felicissimi che ami gli stivali di R.M. Williams», afferma il dirigente alla sua scrivania. «In realtà sono, tipo, innamorato», risponde l’attore.«Sono fantastici. Sono fantastici». E mentre l’imbarazzo sembra progressivamente aumentare da una parte della scrivania, dall’altra l’attore si dimostra sempre più a suo agio coi suoi stivali Chelsea di pelle nera. E a nulla valgono le precisazioni del dirigente, che spiega all’attore che non vanno prese alla lettera le clausole del contratto con il quale è stato ingaggiato come testimonial: deve indossare solo stivali R.M. Williams ma, insomma… non proprio solo, solo quelli! – così seriamente, ma Jackman si affretta a interromperlo.

adr15heva : @arieparikesit Dida, Ronaldo, Materazzi, Vieri, ADP, Trezeguet, Gattuso, Maldini, Buffon, Maradona, Hugh Jackman (loh?) - cannibal_kid : RT @ParamountItalia: 'Tutto questo è sbagliato, è come se qualcuno dicesse di Elton John: 'Oh, è etero'. Sono sicura che si arrabbierebbe!'… - ParamountItalia : 'Tutto questo è sbagliato, è come se qualcuno dicesse di Elton John: 'Oh, è etero'. Sono sicura che si arrabbierebb… - occhio_notizie : 'È gay da tanti anni', ha dichiarato scherzando Deborra-Lee Furness riferendosi al marito #HughJackman in un'interv… - clikservernet : Hugh Jackman è gay? La risposta della moglie ai tabloid -

Ultime Notizie dalla rete : Hugh Jackman L'ironia della moglie di Hugh Jackman: "Mio marito gay? Sì, da tanti anni..." Adnkronos Conan il barbaro diventa una serie tv per Netflix

Come riporta Deadline, Netflix produrrà la serie tv su Conan il barbaro in collaborazione con Fredrik Malmberg e Mark Wheeler di Pathfinder Media ...

La forma dell’acqua e la favola sull’amore di Guillermo del Toro

La forma dell'acqua e la favola sull'amore di Guillermo del Toro. Come nasce il film? Tutto merito di un monster movie degli anni '50 e una ...

Come riporta Deadline, Netflix produrrà la serie tv su Conan il barbaro in collaborazione con Fredrik Malmberg e Mark Wheeler di Pathfinder Media ...La forma dell'acqua e la favola sull'amore di Guillermo del Toro. Come nasce il film? Tutto merito di un monster movie degli anni '50 e una ...