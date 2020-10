GF Vip 5 | la confessione di Adua Del Vesco | “Massimiliano è gay”

Leggi su anticipazionitv

(Di venerdì 2 ottobre 2020) Mentre si cerca di capire seDele Massimiliano Morra siano stati davvero fidanzati, la ragazza ha fatto una clamorosa rivelazione al Grande Fratello Vip. Tutto è nato durante una lunga conversazione tra lei e Matilde Brandi in piena notte. Tra una chiacchiera e l’altra, si è parlato dell’attore napoletano e della sua relazione con la giovane Dalila. Qui però la Delha spiazzato tutti perché con una mano davanti alla bocca avrebbe rivelato il vero orientamento sessuale di Morra. Grande Fratello Vip: ladiDelDa qualche giorno a questa parte non si fa altro che parlare della presunta omosessualità di Massimiliano Morra. Il ragazzo non ha convinto durante l’ultimo incontro con la fidanzata Dalila ...