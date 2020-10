Gabriel Garko non usa giri di parole: "Con lui una storia lunga 11 anni Adesso frequento un altro uomo" - (Di venerdì 2 ottobre 2020) Francesca Galici Dopo la lettera al Grande Fratello Vip, Gabriel Garko ha gettato definitivamente la maschera a Verissimo raccontando dei suoi amori passati e presenti Una settimana fa, Gabriel Garko ha deciso di togliere definitivamente la maschera con una lunga lettera al Grande Fratello Vip. Davanti a lui c'era Adua De Vesco, la donna che per tanti anni è stata considerata come sua ex fidanzata. Solo oggi, Garko ha avuto il coraggio di ammettere agi altri, e prima ancora a se stesso, che quella è stata solo una favola. Nessun riferimento diretto all'omosessualità durante il Gf Vip, con la promessa di rivelare tutto a Verissimo. Infatti, nella puntata in onda domani, l'attore si è aperto come mai aveva fatto prima, per lo meno in ... Leggi su ilgiornale (Di venerdì 2 ottobre 2020) Francesca Galici Dopo la lettera al Grande Fratello Vip,ha gettato definitivamente la maschera a Verissimo raccontando dei suoi amori passati e presenti Una settimana fa,ha deciso di togliere definitivamente la maschera con unalettera al Grande Fratello Vip. Davanti a lui c'era Adua De Vesco, la donna che per tantiè stata considerata come sua ex fidanzata. Solo oggi,ha avuto il coraggio di ammettere agi altri, e prima ancora a se stesso, che quella è stata solo una favola. Nessun riferimento diretto all'omosessualità durante il Gf Vip, con la promessa di rivelare tutto a Verissimo. Infatti, nella puntata in onda domani, l'attore si è aperto come mai aveva fatto prima, per lo meno in ...

