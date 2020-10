Fiorentina Sampdoria 0-0 LIVE: bomba di Vlahovic (Di venerdì 2 ottobre 2020) Allo Stadio Franchi, la 3ª giornata di Serie A 2020/21 tra Fiorentina e Sampdoria: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo Stadio “Franchi”, Fiorentina e Sampdoria si affrontano nel match valido per la 3ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Fiorentina Sampdoria 0-0 MOVIOLA 12′ bomba di Vlahovic – Botta da fuori area a giro, Audero si distende e devia in angolo 7′ Tiro Kouamé – Bonaventura mette in mezzo un pallone delizioso per Kouamè, l’attaccante colpisce male la sfera che finisce a lato del palo 2′ Punizione Biraghi – Pallone in mezzo a spiovere che non trova maglia viola, libera bene la ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 2 ottobre 2020) Allo Stadio Franchi, la 3ª giornata di Serie A 2020/21 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo Stadio “Franchi”,si affrontano nel match valido per la 3ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi0-0 MOVIOLA 12′di– Botta da fuori area a giro, Audero si distende e devia in angolo 7′ Tiro Kouamé – Bonaventura mette in mezzo un pallone delizioso per Kouamè, l’attaccante colpisce male la sfera che finisce a lato del palo 2′ Punizione Biraghi – Pallone in mezzo a spiovere che non trova maglia viola, libera bene la ...

