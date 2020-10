Emma a X Factor 2020 rimprovera un concorrente: “È come se ci stessi facendo un favore” (Di venerdì 2 ottobre 2020) Emma a X Factor 2020 rimprovera un concorrente che si presenta sul palco svogliato e sbadigliando. Si chiama Ngaty ed è un rapper, Alessandro è il suo nome all’anagrafe e ha fatto arrabbiare la giudice Emma Marrone nel corso delle audizioni. Abbiamo assistito al rimprovero di Emma durante il terzo ed ultimo appuntamento delle Auditions trasmesso ieri sera su Sky Uno e in replica stasera in chiaro. Ngaty porta a X Factor il suo inedito Rock ‘n’ Roll dalle taglienti rime rap. Già nel backstage, il giovane dà prova della sua stanchezza, sbadigliando e mostrandosi annoiato nonché particolarmente stanco. Sul palco la situazione non cambia. Dopo essersi esibito, Alessandro sbadiglia anche davanti ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 2 ottobre 2020)a Xunche si presenta sul palco svogliato e sbadigliando. Si chiama Ngaty ed è un rapper, Alessandro è il suo nome all’anagrafe e ha fatto arrabbiare la giudiceMarrone nel corso delle audizioni. Abbiamo assistito al rimprovero didurante il terzo ed ultimo appuntamento delle Auditions trasmesso ieri sera su Sky Uno e in replica stasera in chiaro. Ngaty porta a Xil suo inedito Rock ‘n’ Roll dalle taglienti rime rap. Già nel backstage, il giovane dà prova della sua stanchezza, sbadigliando e mostrandosi annoiato nonché particolarmente stanco. Sul palco la situazione non cambia. Dopo essersi esibito, Alessandro sbadiglia anche davanti ...

