Elisabetta Gregoraci e Briatore, guerra al GF Vip: l'intervento dei legali

Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore, guerra a distanza al Grande Fratello Vip 2020: intervengono i legali del manager. Botta e risposta a distanza tra Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore. Alfonso Signorini, durante la diretta del Grande Fratello Vip 2020 scopre le dichiarazioni rilasciate dall'ex marito a Il Fatto Quotidiano rispondendo direttamente alle sue parole.

Il gossip che ruota intorno alla nuova "coppia" del Grande Fratello Vip tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Petrelli si infuoca ma, non si direbbe lo stesso del loro rapporto, soprattutto dopo il ...

