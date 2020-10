Coronavirus, Brusaferro, Iss,: 'Attenzione ai contagi in famiglia' (Di venerdì 2 ottobre 2020) 'Gran parte dei contagi avviene a livello intrafamiliare e c'è un tema di grande Attenzione anche alle attività di integrazione di tipo informale quindi anche laddove ci siano gruppi di persone, di ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 2 ottobre 2020) 'Gran parte deiavviene a livello intrafamiliare e c'è un tema di grandeanche alle attività di integrazione di tipo informale quindi anche laddove ci siano gruppi di persone, di ...

Il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità dice che la situazione in Italia è ancora sotto controllo. La crescita, rispetto all'Europa, è costante ma lenta ...

Brusaferro: "Attenzione a contagi in famiglia e fra amici"

I casi di Covid-19 in Italia, ha dichiarato Brusaferro, sono in "crescita costante, ma piuttosto lenta. Questo ci differenzia dai paesi vicini dell’Europa. Potremo immaginare di poter crescere ...

Il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità dice che la situazione in Italia è ancora sotto controllo. La crescita, rispetto all'Europa, è costante ma lenta ...