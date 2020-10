“Anche a me lo aveva detto”. Massimiliano Morra gay? Un concorrente rovina Adua Del Vesco: Signorini, scoop clamoroso in diretta (Di sabato 3 ottobre 2020) “Voto Adua Del Vesco perché lo aveva detto anche a me che Massimiliano Morra è gay”. Tommaso Zorzi sgancia la bomba al Grande Fratello Vip e fa crollare le bugie dell'attrice che aveva provato a giustificarsi in tutti i modi dinanzi al video in cui ha bisbigliato “è gay” all'orecchio di Dayane Mello. “Stratega” è la parola che ha sostenuto di aver pronunciato e per un attimo sembrava averla pure scampata, dato che gli è stato retto il gioco e Alfonso Signorini aveva deciso di lasciare che i diretti interessati risolvessero la questione da soli. Poi però Tommaso Zorzi ha fatto irruzione nel confessionale e ha nominato ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 3 ottobre 2020) “VotoDelperché lodetto anche a me che”. Tommaso Zorzi sgancia la bomba al Grande Fratello Vip e fa crollare le bugie dell'attrice cheprovato a giustificarsi in tutti i modi dinanzi al video in cui ha bisbigliato “è” all'orecchio di Dayane Mello. “Stratega” è la parola che ha sostenuto di aver pronunciato e per un attimo sembrava averla pure scampata, dato che gli è stato retto il gioco e Alfonsodeciso di lasciare che i diretti interessati risolvessero la questione da soli. Poi però Tommaso Zorzi ha fatto irruzione nel confessionale e ha nominato ...

