Aborto farmacologico solo in ospedale: nuova circolare in Piemonte (Di venerdì 2 ottobre 2020) Aborto farmacologico, nuova circolare in Piemonte. Ecco cosa cambierà adesso a proposito degli interventi per l'interruzione delle gravidanze. L'Aborto farmacologico in Piemonte, ora, sarà possibile solo in ospedale. E' quanto detta una circolare regionale entrata in vigore già da oggi. Questa, secondo quanto si apprende, prevede il divieto del procedimento nei consultori riservandolo pertanto solo … L'articolo proviene da .

Sarà il medico a valutare quale strada seguire, se il day hospital come avviene da anni con l'aborto farmacologico con Ru486 o il ricovero. Dopo il pressing dell'assessore di Fratelli d'Italia Maurizi ...

Il Piemonte "corregge" le linee guida sull'aborto chimico: no nei consultori

La Ru486 potrà essere somministrata solo in ambito ospedaliero; sportelli informativi per aiuti alla maternità difficili. Resta il ricovero con valutazione dei medici ...

Sarà il medico a valutare quale strada seguire, se il day hospital come avviene da anni con l'aborto farmacologico con Ru486 o il ricovero. Dopo il pressing dell'assessore di Fratelli d'Italia Maurizi ...La Ru486 potrà essere somministrata solo in ambito ospedaliero; sportelli informativi per aiuti alla maternità difficili. Resta il ricovero con valutazione dei medici ...