Zingaretti vuole nuove riforme e la soglia al 5% non si tocca

(Di giovedì 1 ottobre 2020) AGI - Il Partito democratico “si assume la responsabilità di avviare un nuovo fronte riformatore” e dopo la vittoria del Sì al referendum confermativo sulla riduzione del numero dei parlamentari, apre il capitolo del superamento del bicameralismo paritario e per introdurre lo strumento della sfiducia costruttiva. “Vogliamo rendere più efficace ed efficiente la macchina dello Stato”, dice Nicolapresentando con i vertici del partito il testo della proposta di legge di riforma costituzionale. Con le altre forze di maggioranza inizierà presto un confronto, Forza Italia ha già espresso la sua disponibilità e da Salvini e Meloni non è arrivata una “chiusura pregiudiziale”, sottolinea il segretario dem, che assicura che anche i cittadini saranno coinvolti ...

Pedrito_ElDrito : @CesareSacchetti Chi vuole aderire al ricorso al TAR Lazio contro l'ordinanza di Zingaretti che impone le mascherin… - Pedrito_ElDrito : @ImolaOggi Chi vuole aderire al ricorso al TAR Lazio contro l'ordinanza di Zingaretti che impone le mascherine all'… - Pedrito_ElDrito : @ImolaOggi Chi vuole aderire al ricorso al TAR Lazio contro l'ordinanza di Zingaretti che impone le mascherine all'… - Pedrito_ElDrito : @mat_brandi Chi vuole aderire al ricorso al TAR Lazio contro l'ordinanza di Zingaretti che impone le mascherine all… - Pedrito_ElDrito : @CesareSacchetti Chi vuole aderire al ricorso al TAR Lazio contro l'ordinanza di Zingaretti che impone le mascherin… -

Ultime Notizie dalla rete : Zingaretti vuole

Il successo non è eterno. Non lo è mai stato. Winston Churchill sconfisse la Germania di Hitler e perse le elezioni. Questo fa capire quanto sia complicato stabilire le cause del successo, cosa ci si ...Il presidente della Regione, Luca Zaia, ha annunciato una nuova ordinanza con cui vuole fare i test rapidi antigenici in aula in caso di alunno positivo. Secondo il presidente, inoltre, la gara per i… ...