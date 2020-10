Voto R. Calabria: Sardine, 'no a futuro in mani salvinismo' (Di giovedì 1 ottobre 2020) Roma, 1 ott. (Adnkronos) - "Una vittoria leghista e sovranista a Reggio Calabria sarebbe una pessima notizia soprattutto dopo l'argine che gli elettori hanno saputo innalzare, lo scorso 20 settembre, in vaste aree del Paese contro una possibile deriva sovranista-populista. Tanto più perché nella destra reggina si muovono oscure ed inquietanti forze con tratti eversivi e reazionari, rigurgiti di un passato che non vogliamo assolutamente rivivere. Occorre, dunque, rafforzare le ragioni di quel Voto-argine: Reggio Calabria è una grande ed importante Città metropolitana ed il suo futuro non è nelle mani del pericoloso salvinismo già fra l'altro bocciato alle urne nel Nord leghista e che tenta in malo modo di riabilitarsi in quelle terre per decenni ... Leggi su iltempo (Di giovedì 1 ottobre 2020) Roma, 1 ott. (Adnkronos) - "Una vittoria leghista e sovranista a Reggiosarebbe una pessima notizia soprattutto dopo l'argine che gli elettori hanno saputo innalzare, lo scorso 20 settembre, in vaste aree del Paese contro una possibile deriva sovranista-populista. Tanto più perché nella destra reggina si muovono oscure ed inquietanti forze con tratti eversivi e reazionari, rigurgiti di un passato che non vogliamo assolutamente rivivere. Occorre, dunque, rafforzare le ragioni di quel-argine: Reggioè una grande ed importante Città metropolitana ed il suonon è nelledel pericolosogià fra l'altro bocciato alle urne nel Nord leghista e che tenta in malo modo di riabilitarsi in quelle terre per decenni ...

