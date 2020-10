Vende cocaina a una ragazzina di 16 anni e la stupra: in manette nigeriano (Di giovedì 1 ottobre 2020) Ferrara, 1 ott – L’ennesima storia dell’orrore collegata al mondo dell’immigrazione e allo spaccio di droga ci arriva da Ferrara, dove i carabinieri del Nucleo Operativo hanno tratto in arresto lo spacciatore ‘Bobby’, al secolo Elvis Omonghomion, un nigeriano di venticinque anni, pregiudicato, richiedente asilo in possesso di permesso di soggiorno molto conosciuto nel locale giro della droga. L’accusa è di stupro di una minorenne a cui aveva venduto della cocaina e che lui aveva con la violenza costretto a un rapporto sessuale. I particolari sono raccapriccianti, anche se purtroppo non nuovi in queste storie di cronaca: Elvis, nella serata del 29 Luglio scorso, nella zona di Via del Lavoro a Ferrara, avrebbe trattenuto con violenza la ragazzina, privandola del telefono ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 1 ottobre 2020) Ferrara, 1 ott – L’ennesima storia dell’orrore collegata al mondo dell’immigrazione e allo spaccio di droga ci arriva da Ferrara, dove i carabinieri del Nucleo Operativo hanno tratto in arresto lo spacciatore ‘Bobby’, al secolo Elvis Omonghomion, undi venticinque, pregiudicato, richiedente asilo in possesso di permesso di soggiorno molto conosciuto nel locale giro della droga. L’accusa è di stupro di una minorenne a cui aveva venduto dellae che lui aveva con la violenza costretto a un rapporto sessuale. I particolari sono raccapriccianti, anche se purtroppo non nuovi in queste storie di cronaca: Elvis, nella serata del 29 Luglio scorso, nella zona di Via del Lavoro a Ferrara, avrebbe trattenuto con violenza la, privandola del telefono ...

