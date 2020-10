Vaccino AstraZeneca, Ema: “Iniziato l’iter di approvazione” (Di giovedì 1 ottobre 2020) L’Ema ha iniziato l’iter di approvazione del Vaccino di Oxford. ROMA – E’ iniziato l’iter di approvazione del Vaccino di Oxford. In una nota, l’Ema ha annuncio l’inizio dell’analisi dei dati del Vaccino messo a punto da AstraZeneca in collaborazione con l’università inglese. Si tratta di un primo passo per arrivare in tempi brevi alla vendita delle dosi del Vaccino. Nelle prossime settimane saranno forniti i primi dati sull’efficacia della cura. Vaccino di Oxford, iniziato il ‘rolling review’ L’inizio del rolling review è un primo passo dell’iter di approvazione del Vaccino. “In questa fase – si legge nella nota dell’Ema riportata da La ... Leggi su newsmondo (Di giovedì 1 ottobre 2020) L’Ema ha iniziato l’iter di approvazione deldi Oxford. ROMA – E’ iniziato l’iter di approvazione deldi Oxford. In una nota, l’Ema ha annuncio l’inizio dell’analisi dei dati delmesso a punto dain collaborazione con l’università inglese. Si tratta di un primo passo per arrivare in tempi brevi alla vendita delle dosi del. Nelle prossime settimane saranno forniti i primi dati sull’efficacia della cura.di Oxford, iniziato il ‘rolling review’ L’inizio del rolling review è un primo passo dell’iter di approvazione del. “In questa fase – si legge nella nota dell’Ema riportata da La ...

