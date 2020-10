Un posto al Sole, Giulia non ci sta e pretende: l’incredibile azzardo (Di giovedì 1 ottobre 2020) Questa sera su Rai 3, alle 20:45, una nuova puntata di ‘Un posto al Sole’ che come di consueto vedrà diversi protagonisti tra cui Giulia: il suo incredibile azzardo Marina Tagliaferri, Fonte foto: Instagram (@unpostoalSolerai3)Come di consueto, su Rai 3 alle 20:45, andrà in onda una nuovissima puntata del seguitissimo ‘Un posto al Sole‘ che vedrà moltissimi protagonisti, ma Giulia riuscirà a colpire il pubblico a casa con il suo incredibile azzardo. Come sicuramente in moltissimi già sapranno, la famosa fiction Rai va in onda dal 1996 ed è di conseguenza tra le più longeve, o forse proprio la più lunga, di quelle in ... Leggi su chenews (Di giovedì 1 ottobre 2020) Questa sera su Rai 3, alle 20:45, una nuova puntata di ‘Unal’ che come di consueto vedrà diversi protagonisti tra cui: il suo incredibileMarina Tagliaferri, Fonte foto: Instagram (@unalrai3)Come di consueto, su Rai 3 alle 20:45, andrà in onda una nuovissima puntata del seguitissimo ‘Unal‘ che vedrà moltissimi protagonisti, mariuscirà a colpire il pubblico a casa con il suo incredibile. Come sicuramente in moltissimi già sapranno, la famosa fiction Rai va in onda dal 1996 ed è di conseguenza tra le più longeve, o forse proprio la più lunga, di quelle in ...

onesunflower_28 : mia mamma: 'vabbè inizia un'altra serie tv che fa' MA È NORMALE CHE DICI COSÌ, A TE UN POSTO AL SOLE NON FINISCE MA… - yuliashadesign : RT @AV_Irma: Collocazione provvisoria La mia, la tua croce, non solo quella di Cristo. Coraggio, tra poco, il buio cederà il posto alla lu… - bralaventanamas : terra significa quele cose da li stano aposto da sole anche se non perche si ragiungono assieme cose fano solo da f… - telemaco57 : @stopcensurainfo I compagni del cialtrone chi più chi meno sta' in tv a far comparsate o si sono ritagliati un po… - annatomasi1 : RT @giuliaprivato: @MaurizioAlbiati @micene_return @LCuccarini Posso dissentire? In un posto pieno di raccomandati (quest'anno più che mai… -