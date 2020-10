The Mandalorian: un giovane fan regala Baby Yoda ai vigili del fuoco in difficoltà (VIDEO) (Di giovedì 1 ottobre 2020) Un giovane fan di The Mandalorian ha donato un pupazzo di Baby Yoda ai vigili del fuoco dell'Oregon che si sono ritrovati in difficoltà a causa di gravi incendi e loro ne hanno fatto la loro mascotte. Grazie a un giovanissimo fan di The Mandalorian, la serie spin-off di Star Wars disponibile su Disney+, i vigili del fuoco dell'Oregon hanno ricevuto tanta Forza da Baby Yoda, personaggio diventato ormai simbolo della nuova serie tv, amato in tutto il mondo dagli amanti del mondo galattico. Un bambino dell'Oregon di 5 anni e sua nonna, infatti, hanno donato un pupazzo di Baby Yoda per dare supporto morale ai vigili del fuoco a ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 1 ottobre 2020) Unfan di Theha donato un pupazzo diaideldell'Oregon che si sono ritrovati in difficoltà a causa di gravi incendi e loro ne hanno fatto la loro mascotte. Grazie a un giovanissimo fan di The, la serie spin-off di Star Wars disponibile su Disney+, ideldell'Oregon hanno ricevuto tanta Forza da, personaggio diventato ormai simbolo della nuova serie tv, amato in tutto il mondo dagli amanti del mondo galattico. Un bambino dell'Oregon di 5 anni e sua nonna, infatti, hanno donato un pupazzo diper dare supporto morale aidela ...

Ultime Notizie dalla rete : The Mandalorian The Mandalorian 2: un poster inedito della seconda stagione Movieplayer.it The Mandalorian 2: un poster inedito della seconda stagione

The Mandalorian 2 arriverà sugli schermi di Disney+ il 30 ottobre e online è stato condiviso un suggestivo poster inedito della nuova stagione. The Mandalorian 2 debutterà sugli schermi di Disney+ il ...

The Mandalorian: il poster della seconda stagione

Disney+ ha rilasciato il poster ufficiale relativo alla seconda stagione di The Mandalorian, la serie Star Wars in live-action.

The Mandalorian 2 arriverà sugli schermi di Disney+ il 30 ottobre e online è stato condiviso un suggestivo poster inedito della nuova stagione.