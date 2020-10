Temptation Island, Serena parla di Ettore: “Se hai interesse sbattimi al muro” (Di giovedì 1 ottobre 2020) L’edizione autunnale di Temptation Island 2020 sta continuando la messa in onda ogni mercoledì sera su Canale 5. Nell’ultima puntata andata in onda abbiamo visto il falò di confronto finale tra Anna Cascione e Gennaro, ma anche il crollo di Speranza dopo aver sentito le terribili parole del fidanzato. Inoltre ha fatto il suo ingresso una nuova coppia, ovvero quella formata da Salvo e Francesca. Ora, però, ci concentriamo su Serena e Davide. I due hanno fatto parecchio discutere già dalla prima puntata. In particolar modo lui si è rivelato un compagno possessivo e molto geloso. Le sue frasi spesso hanno fatto storcere il naso agli telespettatori, i quali si sono anche lamentati sui social. Tra le sue dichiarazioni, che ha fatto parlando con le tentatrici o i compagni di ... Leggi su tutto.tv (Di giovedì 1 ottobre 2020) L’edizione autunnale di2020 sta continuando la messa in onda ogni mercoledì sera su Canale 5. Nell’ultima puntata andata in onda abbiamo visto il falò di confronto finale tra Anna Cascione e Gennaro, ma anche il crollo di Speranza dopo aver sentito le terribili parole del fidanzato. Inoltre ha fatto il suo ingresso una nuova coppia, ovvero quella formata da Salvo e Francesca. Ora, però, ci concentriamo sue Davide. I due hanno fatto parecchio discutere già dalla prima puntata. In particolar modo lui si è rivelato un compagno possessivo e molto geloso. Le sue frasi spesso hanno fatto storcere il naso agli telespettatori, i quali si sono anche lamentati sui social. Tra le sue dichiarazioni, che ha fattondo con le tentatrici o i compagni di ...

