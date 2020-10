Rio Ave-Milan, gli incredibili rigori scatenano i social: “Che roba è? Da raccontare ai nipotini” (FOTO) (Di venerdì 2 ottobre 2020) Gli incredibili rigori di Rio Ave-Milan scatenano i social. Tra i portoghesi e i rossoneri succede di tutto dal dischetto: Donnarumma para quello decisivo, ma prima si era praticamente fatto autogol e poco dopo aveva calciato lui stesso il penalty sbagliandolo, proprio come il collega dei lusitani, e poi il tiro sul palo, un altro alle stelle di Colombo, quello di Monte che fa carambola tra i due pali e non entra. I tifosi sui social si sono divertiti, queste le reazioni. 🚨🚨🚨 Si presenta sul dischetto in questo momento Franco Baresi per il settantottesimo rigore del Milan#RioAveMilan — delinquentweet (@delinquentweet) October 1, 2020 Pensa chi, come me stasera, ha compiuto 25 anni e in una sera ne ha persi altri ... Leggi su sportface (Di venerdì 2 ottobre 2020) Glidi Rio Ave-. Tra i portoghesi e i rossoneri succede di tutto dal dischetto: Donnarumma para quello decisivo, ma prima si era praticamente fatto autogol e poco dopo aveva calciato lui stesso il penalty sbagliandolo, proprio come il collega dei lusitani, e poi il tiro sul palo, un altro alle stelle di Colombo, quello di Monte che fa carambola tra i due pali e non entra. I tifosi suisi sono divertiti, queste le reazioni. 🚨🚨🚨 Si presenta sul dischetto in questo momento Franco Baresi per il settantottesimo rigore del#RioAve— delinquentweet (@delinquentweet) October 1, 2020 Pensa chi, come me stasera, ha compiuto 25 anni e in una sera ne ha persi altri ...

acmilan : ??? #RioAveMilan ??? Not long now till Coach Pioli previews tomorrow's #UEL playoff match, watch it Live on our App… - SkySport : PRELIMINARI EUROPA LEAGUE ? RIO AVE ?? MILAN 2-3 Risultato finale dopo i calci di rigore ? ? #Saelemaekers (51’) ?… - Gazzetta_it : Milan, che faticaccia! Elimina il Rio Ave 11-10 dopo 24 rigori! Ma fino al 120' era fuori... #EuropaLeague - gigidek87 : RT @poicipenso4: ?? Milan - Spezia posticipata per far finire i rigori col Rio Ave ?? - EternoRN93 : RT @SvartGrenadier: Sbrigata in scioltezza la pratica Rio Ave ora testa al Campionato ???? -