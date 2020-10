Rinviata la partita Genoa-Torino per Covid

Leggi su huffingtonpost

(Di giovedì 1 ottobre 2020) Il consiglio direttivo della Lega di Serie A ha rinviatoin programma sabato 3 ottobre a causa del focolaionella squadra rossoblù. Il Consiglio straordinario della Lega Serie A, oltre al rinvio del match ha previsto, da adesso in poi, l’applicazione delle norme Uefa: se una squadra ha 13 calciatori a disposizione compreso un portiere, lasi potrà svolgere. La squadra che non scenderà in campo subirà la sconfitta per 0-3 a tavolino. Il Consiglio ha inoltre stabilito, nel caso in cui si dovessero registrare in settimana almeno dieci positività nel proprio organico, la possibilità per una volta nell’arco della stagione, di chiedere il rinvio della. Nel caso di, il ...