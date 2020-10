Raid violenti, agivano in branco: “Noi vi ammazziamo, qui non avete il diritto di stare” (Di giovedì 1 ottobre 2020) agivano in branco durante i weekend, un vero e proprio commando alla ricerca di vittime da aggredire a Marsala, nel centro storico Andavano alla ricerca di extracomunitari. Li massacravano con violenza e solo per odio razziale. agivano nel centro storico di Marsala, erano riuniti in un ‘branco’ e si muovevano durante i weekend andando a … L'articolo Raid violenti, agivano in branco: “Noi vi ammazziamo, qui non avete il diritto di stare” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di giovedì 1 ottobre 2020)indurante i weekend, un vero e proprio commando alla ricerca di vittime da aggredire a Marsala, nel centro storico Andavano alla ricerca di extracomunitari. Li massacravano con violenza e solo per odio razziale.nel centro storico di Marsala, erano riuniti in un ‘’ e si muovevano durante i weekend andando a … L'articoloin: “Noi vi, qui nonildi stare” proviene da www.meteoweek.com.

Le vittime erano extracomunitari, e venivano aggredite nel weekend. Secondo gli inquirenti ad agire era un vero e proprio commando ...

Agivano in branco, animati dal razzismo. Le loro vittime erano sempre le stesse: migranti, persone di colore, extracomunitari. Massacrati con violenza soltanto per odio razziale. A organizzare ...

(ANSA) - PALERMO, 01 OTT - Persone extracomunitarie massacrate con violenza soltanto per odio razziale. Ad organizzare i raid sarebbe stato un "branco" che per gli inquirenti agiva, nel centro storico ...

