Pugni, calci e ginocchiate: è così che il branco razzista di Marsala terrorizzava gli immigrati (Di giovedì 1 ottobre 2020) Pugni, calci e ginocchiate. Ma anche colpi sferrati con sedie in legno, tavolini, bottiglie di vetro e suppellettili varie. E' così che il branco, "senza alcun timore sulle possibili conseguenze ... Leggi su globalist (Di giovedì 1 ottobre 2020). Ma anche colpi sferrati con sedie in legno, tavolini, bottiglie di vetro e suppellettili varie. E' così che il, "senza alcun timore sulle possibili conseguenze ...

fattoquotidiano : Calci e pugni agli immigrati: 3 arresti per raid razziali a Marsala. “Vi ammazziamo, qui non ci potete stare perché… - fanpage : 'Tornate al vostro paese. Figli di p***'. Dopo gli insulti, il pestaggio. La ragazzina è stata gettata in terra e… - senborgonzoni : ?? Milano, una coppia di ragazzi è stata picchiata a calci, pugni e sediate, da un gruppo di stranieri... - asaggese_ : RT @beabri: Calci, pugni, armi improprie e odio razziale: a #Marsala, contro le persone nere, gli arrestati scatenavano 'una rabbia bestial… - andreafdx : RT @beabri: Calci, pugni, armi improprie e odio razziale: a #Marsala, contro le persone nere, gli arrestati scatenavano 'una rabbia bestial… -