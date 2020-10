Nights Of The Dead, Legacy Of The Beast: Live In Mexico City è il nuovo album live degli Iron Maiden: tracklist e data d’uscita (Di giovedì 1 ottobre 2020) Il nuovo album live degli Iron Maiden è pronto e sarà doppio: ecco Nights Of The Dead, Legacy Of The Beast: live In Mexico City contiene oltre 100 minuti di musica della band di Bruce Dickinson. Musica registrata dal vivo, ovviamente, durante le tre serate del Legacy Of The Beast World Tour nella capitale messicana. Il tour, iniziato nel 2018, continuerà la prossima estate in Europa con una data al Bologna Sonic Park il 24 giugno 2021. L’ultimo album degli Iron Maiden è The Book Of ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 1 ottobre 2020) Ilè pronto e sarà doppio: eccoOf TheOf TheIncontiene oltre 100 minuti di musica della band di Bruce Dickinson. Musica registrata dal vivo, ovviamente, durante le tre serate delOf TheWorld Tour nella capitale messicana. Il tour, iniziato nel 2018, continuerà la prossima estate in Europa con unaal Bologna Sonic Park il 24 giugno 2021. L’ultimoè The Book Of ...

Ultime Notizie dalla rete : Nights The Monte Carlo Nights festeggia i suoi 30 anni con una preziosa compilation Radio Monte Carlo ANNA con NIGHT SKINNY: un brano inedito per Red Bull 64 Bars. Ascoltalo

Nuovo brano per la saga di Red Bull 64 Bars,la sfida creativa che mette alla prova gli artisti nel comporre 64 barre. Protagonisti Anna e Night Skinny.

Il nuovo Chromecast non supporterà Google Stadia al lancio

A sorpresa arriva la notizia che Stadia non sarà incluso al debutto del nuovo Chromecast di Google. Ecco quando potrebbe arrivare il servizio.

