Nba Finals risultati, i Lakers dominano Miami in gara-1 (Di giovedì 1 ottobre 2020) Devastanti, incontenibili, straripanti. I Lakers dominano gara-1 delle Finals, facendo a pezzi Miami nel segno di Anthony Davis, il braccio con 34 punti, e LeBron James, la mente con 25 punti, 13 ...

